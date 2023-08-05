В Петербурге из-за полумарафона «Северная столица» перекроют движение по 48 улицам

В связи с проведением в Санкт-Петербурге 6 августа традиционного полумарафона «Северная столица» в центре городе вводятся временные ограничения движения транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

В частности, как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, с 04:00 до 16:00 в воскресенье движение будет полностью перекрыто сразу по 48 улицам.

Кроме этого, с 00.00 до 23.59 6 августа будет запрещена остановка транспортных средств на 40 участках дорог в центре Петербурга.

При этом запрет на движение не распространяется на общественный транспорт в период с 04:00 до 07:30 и с 14:00 до 16:00, уточнили в комтрансе.

Подробнее о вводимых ограничениях — на сайте комитета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в семи районах Петербурга ограничат дорожное движение с 5 августа. Ограничения затронут Калининский, Кировский, Красногвардейский, Московский, Приморский, Пушкинский и Центральный районы.

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