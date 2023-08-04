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В Курортном районе ограничат движение транспорта на следующей неделе

Движение автотранспорта на следующей неделе в Курортном районе Санкт-Петербурга ограничат. Об этом 4 августа рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения вводятся из-за работ по прокладке газопровода. Его будут устанавливать в поселке Лисий Нос.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в семи районах Петербурга ограничат дорожное движение с 5 августа. Ограничения затронут Калининский, Кировский, Красногвардейский, Московский, Приморский, Пушкинский и Центральный районы.

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