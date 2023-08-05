Гражданской панихиды по композитору Колкеру в Петербурге не будет

Гражданская панихида по скончавшемуся в Санкт-Петербурге советскому и российскому композитору Александру Колкеру не состоится. Об этом сообщил председатель Союза композиторов Петербурга Антон Танонов, раскрывший последнюю волю умершего музыканта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org

«По воле покойного, гражданской панихиды не будет. Он этого не хотел. Он хотел, чтобы было абсолютно в спокойной такой и непубличной обстановке»,— заявил господин Танонов в интервью Пятому каналу.

«Ъ-СПб» писал, что автор популярных в советские годы песен «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки» и других скончался 1 августа. Александру Колкеру было 90 лет.

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