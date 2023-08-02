Композитор Александр Колкер скончался в Петербурге

В Петербурге на 91-м году жизни скончался советский и российский композитор Александр Колкер. Об этом сообщили в городском Союзе композиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Причины смерти господина Колкера не уточняются. Дата и место прощания и похорон станут известны позже.

Александр Колкер родился в Ленинграде в 1933 году. Карьеру композитора начал в 1958 году. Написал песни «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки» и другие. Долгое время работал в кино. Известен, как композитор для кинофильмов «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», а также многих мюзиклов и спектаклей. Являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР.

«Ъ-СПб» рассказывал, как в прошлом году в Петербурге широко обсуждалась история с нападением на композитора Колкера с ножом в лифте.

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