Участие в фестивале сапсерферов «Фонтанка SUP» в Петербурге приняли 10 тыс. человек

В субботу, 5 августа, центре Санкт-Петербурга состоялся восьмой по счету общегородской фестиваль сапсерферов «Фонтанка SUP». Участники прошли по традиционному маршруту: Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова. Длина дистанции составила 9 километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили организаторы, в этом году в фестивале-карнавале приняли участие 10 тысяч человек. Памятные медали получили все без исключения участники мероприятия, дошедшие до конца гонки. Лучшим в номинациях «Профи» и «Любители» достались награды высшего достоинства.

О том, какие еще фестивали и прочие культурные события ждут жителей и гостей Петербурга в эти выходные и на ближайшей неделе, читайте в традиционном обзоре «Ъ-СПб».

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