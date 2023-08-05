Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

Кортеж 74-летнего лидера турецкой Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке Турции. В аварии пострадали четыре человека, все они журналисты, автомобиль политика в ДТП не попал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кемаль Кылычдароглу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Кемаль Кылычдароглу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Авария с участием семи автомобилей из кортежа господина Кылычдароглу, а также микроавтобуса с журналистами произошла на дороге Эрзинджан—Тунджели, сообщает издание Onedio. Журналисты следовали за кортежем политика.

ТАСС со ссылкой на оппозиционные круги Турции сообщает, что сам Кемаль Кылычдароглу не пострадал, его машина в аварию не попала.

Господин Кылычдароглу был основным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в мае 2023 года. Представлявший объединенную оппозицию политик вышел во второй тур, где проиграл господину Эрдогану.

Мария Федотова