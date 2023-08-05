Участок Муринского парка планируют перевести в «зеленую» зону

Комиссия по изменениям в Генплан Санкт-Петербурга одобрила перевод части Муринского парка в зону озелененных территорий, предназначенных для различных форм отдыха. Об этом со ссылкой на протокол заседания комиссии сообщает «Закс.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа вконтакте "За сохранение Муринского парка" Фото: группа вконтакте "За сохранение Муринского парка"

С инициативой перевести часть территории Муринского парка, до этого находящуюся в зоне спортивных сооружений, в зеленую зону выступили около 100 жителей Петербурга, включая депутатов городского Законодательного собрания Бориса Вишневского («Яблоко»), Алексея Зинчука (КПРФ), Марину Шишкину и Михаила Амосова («Справедливая Россия — За правду»).

Напомним, что в 2019 году ООО «Арена нова» планировала построить на участке около Муринского парка второй спортивный комплекс. Однако Куйбышевский районный суд Петербурга в 2020 году признал разрешение на будущее строительство незаконным и обязал Госстройнадзор его отменить.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два года назад петербургский парламент проголосовал за возвращение в ЗНОП спорного участка в Муринском парке.

О том, как общественные движения пытаются сохранить зеленые территории в Петербурге и Ленобласти, читайте в материале «Ъ-СПб».

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