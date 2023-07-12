«Синара» передала Екатеринбургу новый троллейбус, который не имеет аналогов в России

Группа «Синара» передала Екатеринбургу новый троллейбус собственного производства «Синара-6254» на выставке «Иннопром». Об этом у себя в Telegram-канале рассказал мэр Алексей Орлов. По его словам, троллейбус был запущен в производство в марте этого года, и не имеет аналогов в России. Дальность автономного пробега транспорта составляет 80 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы уделяем особое внимание комплексной модернизации системы общественного транспорта, обновлению его подвижного состава. В этом году на маршруты выходят 50 новых троллейбусов c удлиненным автономным ходом»,— рассказал господин Орлов.

Напомним, производством низкопольных троллейбусов занимается Челябинский завод городского электрического транспорта (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины»).

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