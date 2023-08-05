CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал бобслеиста Селихова и легкоатлета Огаркова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова. CAS признал их виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС.

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Юрия Селихова дисквалифицировали на три года — до 30 июня 2025 года, Дениса Огаркова — на четыре, до 5 июля 2026 года.

В апреле 2019 года из России вывезли допинг-пробы Юрия Селихова и Дениса Огаркова за 2013–2015 года. В них были найдены метаболиты стероидов. РУСАДА настаивало на их дисквалификации, однако в мае 2021-го ДАК оправдал спортсменов и постановил, что они не могли нести ответственность за попадание допинга в их организмы. В ответ РУСАДА подало апелляцию в CAS.

37-летний Юрий Селихов в последний раз участвовал в международных соревнованиях в феврале 2018 года на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Его экипаж боба-двойки занял 25-е место в общем зачете. В 2007 году он выиграл чемпионат мира по бобслею.

29-летний Денис Огарков в последний раз принимал участие в соревнованиях в феврале 2022 года. Тогда он на зимнем чемпионате в России выбыл в первом квалификационном раунде. В 2016–2018 годах Огарков занимал первое место в беге на 100 м на летних чемпионатах России.

Олеся Павленко