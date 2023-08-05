Больше тысячи человек приняли участие в велозаезде по центру Екатеринбурга

Больше тысячи велосипедистов приняли участие в велозаезде по центральным улицам Екатеринбурга, который прошел в честь предстоящего Дня строителя. Как рассказали в пресс-службе Гильдии строителей Урала, участникам предложили раскраситься блестками и надеть карнавальные костюмы. Некоторые проехались по центру на необычном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Следующая фотография 1 / 14 Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Открыли мероприятие опытные спортсмены – за 1 час 15 минут им нужно было сделать десять кругов в 3,5 км по ул. Царской, Карла Либкнехта, Свердлова и Николая Никонова (всего дистанция – 35 км). Затем состоялся велозаезд для всех желающих. Участники сделали круг в 8 км по ул. Карла Либкнехта, проспекту Ленина, ул. Бориса Ельцина и 8 Марта.

«Мы рады, что велофест в честь Дня строителя становится традицией (мероприятие проходит во второй раз — «Ъ-Урал»), и надеемся, что все участники получили удовольствие от возможности спокойно прокатиться по центральным улицам города. Надеемся, что и в следующем году велофест пройдет также масштабно»,– рассказала руководитель рабочей группы по организации Дня строителя Вера Белоус.

Напомним, День строителя будут отмечать в Екатеринбурге 12 августа. Он откроет фестивальную неделю в честь 300-летия города. На проспекте Ленина разместят 130 единиц строительной техники, состоятся конкурс операторов «Кубок Золотого ковша», шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. На главной сцене пройдет финал конкурса «Миссис стройкомплекс». Хедлайнерами станут группа «Рефлекс» и Леонид Агутин.

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