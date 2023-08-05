В Магнитогорске руководство «Притяжения» запретило подрядчикам брать на работу подростков

Администрация магнитогорского парка «Притяжение» запретило подрядным организациям привлекать на работу несовершеннолетних из-за проблем с выплатой заработной платы. Это решение вступает в силу с 5 августа, сообщает на официальной странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи со сложившейся ситуацией и во избежание повторения подобных инцидентов в будущем, ООО „Территория Притяжения“ принимает решение о запрете привлечения подрядными и субподрядными организациями к любым видам работ лиц, не достигших 18-летнего возраста»,– говорится в сообщении.

Также ситуацию прокомментировал мэр Магнитогорска Сергей Бердников. По словам главы города, вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он взял на личный контроль процесс урегулирования ситуации выплаты зарплаты подросткам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», проверку по фактам нарушения трудовых прав несовершеннолетних начала прокуратура Правобережного района Магнитогорска после того как, в соцсетях появились фотографии огромных очередей из подростков, пытавшихся получить зарплату. Детей к работам по благоустройству парка привлекало ООО «Зеленый гид».

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