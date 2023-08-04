Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты детям, работавшим в парке «Притяжение»

В Магнитогорске прокуратура Правобережного района проводит проверку по информации о нарушениях трудовых прав подростков, которые работали на подрядчика, занимавшегося озеленением в парке «Притяжение». Результаты контролирует надзорное ведомство региона, сообщает прокуратура Челябинской области

Сообщения о том, что магнитогорские школьники, работавшие в парке, не получили обещанную зарплату, появляются в социальных сетях с конца июля. Недавно местные жители опубликовали фотографии огромной очереди подростков и их родителей, которые ждали получения денег.

Прокуратура в том числе проверит исполнение установленных гарантий и ограничений при привлечении несовершеннолетних к работе. «По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности»,– сообщает надзорное ведомство.

В руководстве парка «Притяжение» прокомментировали, что подрядчик «Зеленый гид» самостоятельно выстраивает отношения с работниками, которых привлекает к озеленению. В ООО «Терратория Притяжения» создали горячую линию по вопросам выплат, на которую поступило 15 обращений, в том числе 12 оказались по адресу.

«По всем обращениям был проведен разбор. Выяснилось, что 11 случаев явились ложными, поскольку заработная плата была получена и потрачена молодыми людьми, а факт ее получения скрыт от родителей. Один случай произошел по причине того, что работник не отметился в табеле. на данным момент вопрос урегулирован, и оплата произведена полностью.

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