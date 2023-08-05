Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Германия поставила Украине две БМП для разминирования территории

Германия передала Украине две бронированные машины Wisent 1 для разминирования территории, три разведывательных беспилотника Vector и девять машин для пограничной службы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обновленного списка военной помощи Германии.

Также Германия направила Укриане пять автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, пять мобильных антенно-башенных комплексов и 11 противоминных плугов для танков Т-72.

На саммите НАТО в середине июля в Вильнюсе глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украины на сумму до €700 млн. В него вошли две установки зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Puma, артиллерийские снаряды.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...