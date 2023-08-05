Германия поставила Украине две БМП для разминирования территории

Германия передала Украине две бронированные машины Wisent 1 для разминирования территории, три разведывательных беспилотника Vector и девять машин для пограничной службы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обновленного списка военной помощи Германии.

Также Германия направила Укриане пять автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, пять мобильных антенно-башенных комплексов и 11 противоминных плугов для танков Т-72.

На саммите НАТО в середине июля в Вильнюсе глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украины на сумму до €700 млн. В него вошли две установки зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Puma, артиллерийские снаряды.