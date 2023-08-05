Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на него в 2018 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него в 2018 году организовал лично Дональд Трамп, который на тот момент был президентом США. По его словам, американская администрация приказала сделать это колумбийским властям. Одним из ключевых организаторов покушения господин Мадуро назвал бывшего депутата венесуэльского парламента Хулио Борхеса, который находится в Колумбии.

«По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение»,— заявил господин Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы (цитата по ТАСС).

Президент Венесуэлы отметил, что Хуан Мануэль Сантос в последние дни своего президентства в Колумбии финансировал «подготовку террористической группы» и за несколько дней до покушения говорил, что скоро в Венесуэле «произойдут коллапс и смена режима».

Покушение на господина Мадуро было совершено 4 августа 2018 года. Тогда во время парада к нему попытались подлететь два беспилотника с взрывчаткой. Снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. 17 фигурантов дела приговорили к тюремным срокам.

Леонид Уварчев