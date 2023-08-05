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Коммерсантъ FM
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Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на него в 2018 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него в 2018 году организовал лично Дональд Трамп, который на тот момент был президентом США. По его словам, американская администрация приказала сделать это колумбийским властям. Одним из ключевых организаторов покушения господин Мадуро назвал бывшего депутата венесуэльского парламента Хулио Борхеса, который находится в Колумбии.

«По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение»,— заявил господин Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы (цитата по ТАСС).

Президент Венесуэлы отметил, что Хуан Мануэль Сантос в последние дни своего президентства в Колумбии финансировал «подготовку террористической группы» и за несколько дней до покушения говорил, что скоро в Венесуэле «произойдут коллапс и смена режима».

Покушение на господина Мадуро было совершено 4 августа 2018 года. Тогда во время парада к нему попытались подлететь два беспилотника с взрывчаткой. Снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. 17 фигурантов дела приговорили к тюремным срокам.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Покушения на первых лиц

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1 января 1918 года произошла первая попытка покушения на Ленина — был расстрелян его автомобиль. Террористы скрылись с места происшествия. Второе покушение произошло в середине января 1918 года. Его готовил «Союз георгиевских кавалеров» Петрограда. В ночь на 22 января 1918 года чекисты нагрянули на квартиру по адресу Захарьевская улица, 14 и взяли участников готовившегося теракта с поличным: в квартире обнаружили винтовки, револьверы, ручные бомбы

1 января 1918 года произошла первая попытка покушения на Ленина — был расстрелян его автомобиль. Террористы скрылись с места происшествия. Второе покушение произошло в середине января 1918 года. Его готовил «Союз георгиевских кавалеров» Петрограда. В ночь на 22 января 1918 года чекисты нагрянули на квартиру по адресу Захарьевская улица, 14 и взяли участников готовившегося теракта с поличным: в квартире обнаружили винтовки, револьверы, ручные бомбы

Фото: ТАСС

Третье покушение на Ленина 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан (на фото). Ленин собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали три выстрела. Ленин был сильно ранен в шею под челюстью, кровь попала в легкое. Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, разговаривавшую с Лениным в момент начала выстрелов

Третье покушение на Ленина 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан (на фото). Ленин собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали три выстрела. Ленин был сильно ранен в шею под челюстью, кровь попала в легкое. Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, разговаривавшую с Лениным в момент начала выстрелов

Фото: Wikipedia

Говорить о достоверных покушениях на Иосифа Сталина трудно, поскольку во время репрессий намерение убить вождя было одним из самых распространенных подложных обвинений, а в реальности охрана была настолько плотной, что убийца не добрался бы до Сталина при всем желании. Единственный случай, когда дошло до стрельбы, произошел 6 ноября 1942 года. Ефрейтор Савелий Дмитриев на Красной площади открыл огонь из винтовки по машине, в которой, как он предполагал, ехал Сталин. На самом деле в ней ехал нарком внешней торговли Анастас Микоян. Дмитриев был расстрелян 25 августа 1950 года

Говорить о достоверных покушениях на Иосифа Сталина трудно, поскольку во время репрессий намерение убить вождя было одним из самых распространенных подложных обвинений, а в реальности охрана была настолько плотной, что убийца не добрался бы до Сталина при всем желании. Единственный случай, когда дошло до стрельбы, произошел 6 ноября 1942 года. Ефрейтор Савелий Дмитриев на Красной площади открыл огонь из винтовки по машине, в которой, как он предполагал, ехал Сталин. На самом деле в ней ехал нарком внешней торговли Анастас Микоян. Дмитриев был расстрелян 25 августа 1950 года

Фото: AP

22 января 1969 года младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позднее Ильина признали невменяемым и поместили в специальную психиатрическую больницу, где он содержался в полной изоляции в одиночной палате площадью 4,2 кв. м.

22 января 1969 года младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позднее Ильина признали невменяемым и поместили в специальную психиатрическую больницу, где он содержался в полной изоляции в одиночной палате площадью 4,2 кв. м.

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1990 году Виктор Ильин был освобожден решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, где проживает, получает пенсию по инвалидности

В 1990 году Виктор Ильин был освобожден решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, где проживает, получает пенсию по инвалидности

Фото: Автор неизвестен

22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди

22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди

Фото: Victor Hugo King / Library of Congress

Согласно официальной версии, убийцей-одиночкой стал бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (на фото). Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби

Согласно официальной версии, убийцей-одиночкой стал бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (на фото). Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби

Фото: AP

Фидель Кастро — мировой лидер по количеству покушений. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов Гиннесса — 638 неудавшихся попытки. Их организаторами были и американское правительство, и кубинские противники Кастро, и американские мафиозные группы, недовольные тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели

Фидель Кастро — мировой лидер по количеству покушений. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов Гиннесса — 638 неудавшихся попытки. Их организаторами были и американское правительство, и кубинские противники Кастро, и американские мафиозные группы, недовольные тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели

Фото: С. Раскин / Фотоархив журнала «Огонёк»

30 марта 1981 года президент США Рональд Рейган и трое его охранников были ранены в результате покушения. Инцидент произошел при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Стрелявший Джон Хинкли был арестован. Ранее он преследовал президента Джимми Картера и лечился от психического расстройства

30 марта 1981 года президент США Рональд Рейган и трое его охранников были ранены в результате покушения. Инцидент произошел при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Стрелявший Джон Хинкли был арестован. Ранее он преследовал президента Джимми Картера и лечился от психического расстройства

Фото: AP / White House, Michael Evans

Покушение на первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева было совершено в праздничный день 7 ноября 1990 года во время демонстрации на Красной площади

Покушение на первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева было совершено в праздничный день 7 ноября 1990 года во время демонстрации на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Попытка покушения на первого президента России Бориса Ельцина была предпринята 27 января 1993 года. На чердаке здания на Старой площади сотрудником охраны был задержан 33-летний майор Иван Кислов

Попытка покушения на первого президента России Бориса Ельцина была предпринята 27 января 1993 года. На чердаке здания на Старой площади сотрудником охраны был задержан 33-летний майор Иван Кислов

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Четыре посягательства на жизнь президента США Билла Клинтона произошли только в течение восьми месяцев (с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994 года). По некоторым данным, на жизнь Клинтона в годы его правления покушались около 30 раз

Четыре посягательства на жизнь президента США Билла Клинтона произошли только в течение восьми месяцев (с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994 года). По некоторым данным, на жизнь Клинтона в годы его правления покушались около 30 раз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1996 году на старшего сына Хусейна Удея (на фото в центре) было совершено покушение, в результате которого он оказался парализован

В 1996 году на старшего сына Хусейна Удея (на фото в центре) было совершено покушение, в результате которого он оказался парализован

Фото: Reuters

На жизнь президента Ирака Саддама Хусейна покушались не менее десяти раз. В большинстве случаев организаторами были военные или оппозиционные движения, а целью мог быть не только Хусейн, но и члены его семьи

На жизнь президента Ирака Саддама Хусейна покушались не менее десяти раз. В большинстве случаев организаторами были военные или оппозиционные движения, а целью мог быть не только Хусейн, но и члены его семьи

Фото: ABACA / ТАСС

9 февраля 1998 года пережил покушение президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

9 февраля 1998 года пережил покушение президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматов, и бронированный «Мерседес» спас его жизнь. В этом покушении официальный Тбилиси разглядел «руку Москвы», что едва не привело к обострению отношений между странами

В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматов, и бронированный «Мерседес» спас его жизнь. В этом покушении официальный Тбилиси разглядел «руку Москвы», что едва не привело к обострению отношений между странами

Фото: Reuters

16 февраля 1999 года совершено покушение на президента Узбекистана Ислама Каримова. У здания Кабинета министров, где должно было состояться заседание с участием Каримова, прогремело шесть взрывов. Каримов не пострадал

16 февраля 1999 года совершено покушение на президента Узбекистана Ислама Каримова. У здания Кабинета министров, где должно было состояться заседание с участием Каримова, прогремело шесть взрывов. Каримов не пострадал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В организации покушения был обвинен лидер «Исламского движения Узбекистана» (организация запрещена на территории РФ) Джума Намангани. По одной из версий, данное покушение было инсценировкой

В организации покушения был обвинен лидер «Исламского движения Узбекистана» (организация запрещена на территории РФ) Джума Намангани. По одной из версий, данное покушение было инсценировкой

Фото: Reuters

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах (крайний слева). Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра (справа). За ужином, где присутствовала королевская семья, он выпил спиртного и в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах (крайний слева). Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра (справа). За ужином, где присутствовала королевская семья, он выпил спиртного и в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

Фото: Reuters

В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, по утверждению своих политических сторонников, был отравлен неизвестным веществом, предположительно — диоксином. Вокруг покушения было много споров, представители Генпрокуратуры страны даже заявляли о фальсификации отравления. Сам кандидат в президенты подозревал в покушении российские спецслужбы, но виновные найдены не были

В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, по утверждению своих политических сторонников, был отравлен неизвестным веществом, предположительно — диоксином. Вокруг покушения было много споров, представители Генпрокуратуры страны даже заявляли о фальсификации отравления. Сам кандидат в президенты подозревал в покушении российские спецслужбы, но виновные найдены не были

Фото: Коммерсантъ / Александр Течинский

Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего

Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены гранату. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены гранату. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась

Фото: Коммерсантъ / Ираклий Геденидзе

В 2008 году в штате Теннесси готовилось покушение на тогда еще кандидата в президенты США Барака Обаму. Организаторы — два расиста и скинхеда

В 2008 году в штате Теннесси готовилось покушение на тогда еще кандидата в президенты США Барака Обаму. Организаторы — два расиста и скинхеда

Фото: Коммерсантъ / Юрий Грипас  /  купить фото

20-летний Дэниел Коварт (слева) и 18-летний Пол Шлессельман — были арестованы. При аресте у них изъяли три пистолета, ружье и обрез, а спецслужбы отметили, что план покушения был недостаточно проработан

20-летний Дэниел Коварт (слева) и 18-летний Пол Шлессельман — были арестованы. При аресте у них изъяли три пистолета, ружье и обрез, а спецслужбы отметили, что план покушения был недостаточно проработан

Фото: Reuters

4 августа 2010 года было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В городе Хамадан президентский кортеж забросали бомбами, Ахмадинежад не пострадал. Несколько человек было ранено, нападавший задержан. Сам президент заявил, что «этот случай абсолютно не заслуживал внимания»

4 августа 2010 года было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В городе Хамадан президентский кортеж забросали бомбами, Ахмадинежад не пострадал. Несколько человек было ранено, нападавший задержан. Сам президент заявил, что «этот случай абсолютно не заслуживал внимания»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пять раз покушались на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба: 9 июля 2007 года, в августе и в ноябре 2011-го, в январе 2012-го и 22 февраля 2012 года

Пять раз покушались на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба: 9 июля 2007 года, в августе и в ноябре 2011-го, в январе 2012-го и 22 февраля 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

В результате последнего покушения 22 февраля 2012 года погибли два офицера президентской службы охраны — Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария. Сам Александр Анкваб не пострадал

В результате последнего покушения 22 февраля 2012 года погибли два офицера президентской службы охраны — Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария. Сам Александр Анкваб не пострадал

Фото: Абаза-ТВ

В мае 2013 года было совершено покушение на президента Сомали Шарифа Шейха Ахмеда. Президентский автомобильный кортеж попал в засаду боевиков из группировки «Аш-Шабаб» на дороге из Могадишо в город Афгойе, расположенный в 30 км от столицы. Президент не пострадал, однако были легко ранены двое его охранников

В мае 2013 года было совершено покушение на президента Сомали Шарифа Шейха Ахмеда. Президентский автомобильный кортеж попал в засаду боевиков из группировки «Аш-Шабаб» на дороге из Могадишо в город Афгойе, расположенный в 30 км от столицы. Президент не пострадал, однако были легко ранены двое его охранников

Фото: EPA / STUART PRICE / ТАСС

24 июля 2013 года было предотвращено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр внутренних дел страны Мигель Родригес Торрес заявил, что в рамках заговорщицкой операции Baby планировался выстрел снайпера в президента. «Этим именем (Baby) они (заговорщики) окрестили президента Мадуро», — уточнил Торрес

24 июля 2013 года было предотвращено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр внутренних дел страны Мигель Родригес Торрес заявил, что в рамках заговорщицкой операции Baby планировался выстрел снайпера в президента. «Этим именем (Baby) они (заговорщики) окрестили президента Мадуро», — уточнил Торрес

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В июне 2017 года в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о том, что пережил пять покушений

В июне 2017 года в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о том, что пережил пять покушений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

5 августа 2018 года на Мадуро было совершено неудачное покушение при помощи беспилотника с взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя антиправительственная группировка «Фланелевые солдаты». Сам президент заявил, что за атакой может стоять Колумбия

5 августа 2018 года на Мадуро было совершено неудачное покушение при помощи беспилотника с взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя антиправительственная группировка «Фланелевые солдаты». Сам президент заявил, что за атакой может стоять Колумбия

Фото: AP

6 сентября 2018 года в Бразилии во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору было совершено покушение на кандидата в президенты от правоцентристской Социально-либеральной партии Жаира Болсонару. Политик получил ножевое ранение в область живота, был экстренно прооперирован, а в конце месяца выписан из больницы. 1 января 2019 года стал президентом Бразилии

6 сентября 2018 года в Бразилии во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору было совершено покушение на кандидата в президенты от правоцентристской Социально-либеральной партии Жаира Болсонару. Политик получил ножевое ранение в область живота, был экстренно прооперирован, а в конце месяца выписан из больницы. 1 января 2019 года стал президентом Бразилии

Фото: Fabio Motta / Estadao Conteudo / Agencia Estado via AFP

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1 января 1918 года произошла первая попытка покушения на Ленина — был расстрелян его автомобиль. Террористы скрылись с места происшествия. Второе покушение произошло в середине января 1918 года. Его готовил «Союз георгиевских кавалеров» Петрограда. В ночь на 22 января 1918 года чекисты нагрянули на квартиру по адресу Захарьевская улица, 14 и взяли участников готовившегося теракта с поличным: в квартире обнаружили винтовки, револьверы, ручные бомбы

Фото: ТАСС

Третье покушение на Ленина 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан (на фото). Ленин собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали три выстрела. Ленин был сильно ранен в шею под челюстью, кровь попала в легкое. Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, разговаривавшую с Лениным в момент начала выстрелов

Фото: Wikipedia

Говорить о достоверных покушениях на Иосифа Сталина трудно, поскольку во время репрессий намерение убить вождя было одним из самых распространенных подложных обвинений, а в реальности охрана была настолько плотной, что убийца не добрался бы до Сталина при всем желании. Единственный случай, когда дошло до стрельбы, произошел 6 ноября 1942 года. Ефрейтор Савелий Дмитриев на Красной площади открыл огонь из винтовки по машине, в которой, как он предполагал, ехал Сталин. На самом деле в ней ехал нарком внешней торговли Анастас Микоян. Дмитриев был расстрелян 25 августа 1950 года

Фото: AP

22 января 1969 года младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позднее Ильина признали невменяемым и поместили в специальную психиатрическую больницу, где он содержался в полной изоляции в одиночной палате площадью 4,2 кв. м.

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1990 году Виктор Ильин был освобожден решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, где проживает, получает пенсию по инвалидности

Фото: Автор неизвестен

22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди

Фото: Victor Hugo King / Library of Congress

Согласно официальной версии, убийцей-одиночкой стал бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (на фото). Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби

Фото: AP

Фидель Кастро — мировой лидер по количеству покушений. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов Гиннесса — 638 неудавшихся попытки. Их организаторами были и американское правительство, и кубинские противники Кастро, и американские мафиозные группы, недовольные тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели

Фото: С. Раскин / Фотоархив журнала «Огонёк»

30 марта 1981 года президент США Рональд Рейган и трое его охранников были ранены в результате покушения. Инцидент произошел при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Стрелявший Джон Хинкли был арестован. Ранее он преследовал президента Джимми Картера и лечился от психического расстройства

Фото: AP / White House, Michael Evans

Покушение на первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева было совершено в праздничный день 7 ноября 1990 года во время демонстрации на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Попытка покушения на первого президента России Бориса Ельцина была предпринята 27 января 1993 года. На чердаке здания на Старой площади сотрудником охраны был задержан 33-летний майор Иван Кислов

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Четыре посягательства на жизнь президента США Билла Клинтона произошли только в течение восьми месяцев (с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994 года). По некоторым данным, на жизнь Клинтона в годы его правления покушались около 30 раз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1996 году на старшего сына Хусейна Удея (на фото в центре) было совершено покушение, в результате которого он оказался парализован

Фото: Reuters

На жизнь президента Ирака Саддама Хусейна покушались не менее десяти раз. В большинстве случаев организаторами были военные или оппозиционные движения, а целью мог быть не только Хусейн, но и члены его семьи

Фото: ABACA / ТАСС

9 февраля 1998 года пережил покушение президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматов, и бронированный «Мерседес» спас его жизнь. В этом покушении официальный Тбилиси разглядел «руку Москвы», что едва не привело к обострению отношений между странами

Фото: Reuters

16 февраля 1999 года совершено покушение на президента Узбекистана Ислама Каримова. У здания Кабинета министров, где должно было состояться заседание с участием Каримова, прогремело шесть взрывов. Каримов не пострадал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В организации покушения был обвинен лидер «Исламского движения Узбекистана» (организация запрещена на территории РФ) Джума Намангани. По одной из версий, данное покушение было инсценировкой

Фото: Reuters

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах (крайний слева). Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра (справа). За ужином, где присутствовала королевская семья, он выпил спиртного и в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

Фото: Reuters

В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, по утверждению своих политических сторонников, был отравлен неизвестным веществом, предположительно — диоксином. Вокруг покушения было много споров, представители Генпрокуратуры страны даже заявляли о фальсификации отравления. Сам кандидат в президенты подозревал в покушении российские спецслужбы, но виновные найдены не были

Фото: Коммерсантъ / Александр Течинский

Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены гранату. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась

Фото: Коммерсантъ / Ираклий Геденидзе

В 2008 году в штате Теннесси готовилось покушение на тогда еще кандидата в президенты США Барака Обаму. Организаторы — два расиста и скинхеда

Фото: Коммерсантъ / Юрий Грипас  /  купить фото

20-летний Дэниел Коварт (слева) и 18-летний Пол Шлессельман — были арестованы. При аресте у них изъяли три пистолета, ружье и обрез, а спецслужбы отметили, что план покушения был недостаточно проработан

Фото: Reuters

4 августа 2010 года было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В городе Хамадан президентский кортеж забросали бомбами, Ахмадинежад не пострадал. Несколько человек было ранено, нападавший задержан. Сам президент заявил, что «этот случай абсолютно не заслуживал внимания»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пять раз покушались на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба: 9 июля 2007 года, в августе и в ноябре 2011-го, в январе 2012-го и 22 февраля 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

В результате последнего покушения 22 февраля 2012 года погибли два офицера президентской службы охраны — Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария. Сам Александр Анкваб не пострадал

Фото: Абаза-ТВ

В мае 2013 года было совершено покушение на президента Сомали Шарифа Шейха Ахмеда. Президентский автомобильный кортеж попал в засаду боевиков из группировки «Аш-Шабаб» на дороге из Могадишо в город Афгойе, расположенный в 30 км от столицы. Президент не пострадал, однако были легко ранены двое его охранников

Фото: EPA / STUART PRICE / ТАСС

24 июля 2013 года было предотвращено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр внутренних дел страны Мигель Родригес Торрес заявил, что в рамках заговорщицкой операции Baby планировался выстрел снайпера в президента. «Этим именем (Baby) они (заговорщики) окрестили президента Мадуро», — уточнил Торрес

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В июне 2017 года в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о том, что пережил пять покушений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

5 августа 2018 года на Мадуро было совершено неудачное покушение при помощи беспилотника с взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя антиправительственная группировка «Фланелевые солдаты». Сам президент заявил, что за атакой может стоять Колумбия

Фото: AP

6 сентября 2018 года в Бразилии во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору было совершено покушение на кандидата в президенты от правоцентристской Социально-либеральной партии Жаира Болсонару. Политик получил ножевое ранение в область живота, был экстренно прооперирован, а в конце месяца выписан из больницы. 1 января 2019 года стал президентом Бразилии

Фото: Fabio Motta / Estadao Conteudo / Agencia Estado via AFP

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