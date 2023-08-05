Украина ожидает недополучение $2 млрд из-за прекращения зерновой сделки в 2023 году

Украина недополучит в 2023 году $2 млрд валютной выручки из-за остановки зерновой сделки. Оценку Нацбанка привел директор департамента монетарной политики и экономического анализа регулятора Владимир Лепушинский.

В новый макроэкономический прогноз не закладывается восстановление зернового коридора в 2023 году, рассказал господин Лепушинский «Экономической правде». Нацбанк ожидает, что все украинские порты будут разблокированы со второй половины 2024 года. По прогнозу, возобновление сделки улучшит перспективы экспорта. «Но если этого не будет, тоже ничего особенного для валютного рынка не произойдет. Национальный банк имеет рекордные международные резервы и будет присутствовать на валютном рынке, чтобы балансировать ситуацию»,— объяснил господин Лепушинский.

Директор департамента отметил, что у Киева уже есть «альтернативные маршруты поставки». Однако закрытие зернового коридора повлияет на скорость экспорта зерна. По его словам, то, что не будет вывезено в этом году, будет экспортировано в следующем. Господин Лепушинский уверен, что Киеву удастся «догнать» показатель по валютной выручке в 2024 году.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в июле 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

О последствиях — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Леонид Уварчев