В семи районах Петербурга ограничат дорожное движение с 5 августа

Начиная с субботы, 5 августа, в семи районах Санкт-Петербурга планируется закрытие и приостановка дорожного движения. Ограничения затронут Калининский, Кировский, Красногвардейский, Московский, Приморский, Пушкинский и Центральный районы, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

С 5 по 6 августа движение будет ограничено по боковому проезду улицы Руставели между проспектом Науки и улицей Верности, а также на перекрестке проспекта Стачек и улице Трефолева.

С 5 по 14 августа автомобилисты не смогут проехать по Большой Пороховской улице от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта.

С 5 августа по 1 октября ограничивается движение по Парковой улице с закрытием выезда на Витебский проспект, с 5 августа по 5 октября ограничение будет действовать у дома 17-19 по Литейному проспекту от Кирочной до улицы Пестеля.

Подробнее о планируемых дорожных перекрытиях — на сайте ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за планируемых киносъемок в центре Петербурга в ближайшие выходные вводятся ограничения дорожного движения на нескольких улицах в двух районах города.

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