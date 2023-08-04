Дочь депутата Журавлева отрицает наличие австрийского гражданства

Дочь первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева (фракция ЛДПР) Надежда опровергла сообщения о наличии австрийского гражданства. По ее словам, она в разводе и живет в России. О том, что дочь господина Журавлева живет в Австрии и носит фамилию мужа Латшенбергер, ранее сообщал Telegram-канал Baza.

«И у меня, и у ребенка только российское гражданство и никогда не было другого. Живу и работаю я тоже в России, разрываясь между Воронежем, где родилась, и Москвой, где в Госдуме работает мой отец»,— сообщила «РИА Новости» дочь депутата.

Алексей Журавлев назвал все «инсинуации» о жизни его дочери в Австрии «грязной игрой», которую ведут против него, пытаясь их рассорить. «Никому и никогда не удастся меня с ней рассорить, потому что мы смотрим на происходящее одинаково. Всегда будем преданы России и сделаем все, чтобы она на всех фронтах победила»,— заявил изданию NEWS.ru господин Журавлев.

Надежда, в свою очередь, заявила, что с политическими взглядами отца всегда была согласна и поддерживает каждое сказанное им слово. «Я, как и он, патриот своей страны и всегда им буду»,— сказала она.

Мария Федотова