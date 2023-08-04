CNN: больше половины американцев выступают против новой помощи Украине

Больше половины опрошенных американцев выступили против того, чтобы Конгресс одобрял новые пакеты помощи Украине. Против дополнительного финансирования для поддержки Украины выступили 55% американцев, следует из опроса SSRS, проведенного по заказу CNN. При этом 45% опрошенных считают, что Конгресс подобную помощь должен санкционировать.

США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, считает 51% американцев, 48% полагают, что Вашингтон должен сделать больше. Большинство американцев, которые говорят, что США должны делать больше для поддержки Украины, выступают за предоставление помощи в сборе разведданных (75%), военной подготовке (68%) и вооружении (60%). Среди тех, кто говорит, что США уже сделали достаточно, только сбор разведданных пользуется поддержкой большинства (52%). Также больше половины опрошенных — 56% — обеспокоены тем, что вооруженный конфликт на Украине будет угрожать национальной безопасности США.

Опрос проведен с 1 по 31 июля среди 1279 взрослых либо онлайн, либо по телефону. Погрешность составляет плюс-минус 3,7 процентного пункта.

По данным Госдепа, с января 2021 года США вложили более $44 млрд в поддержку безопасности Украины, включая более $43 млрд с февраля 2022 года.

Как американские законодатели голосуют по помощи Украине, читайте в публикации «Ъ» «Сошлись в цене, но не в ценностях».

Мария Федотова