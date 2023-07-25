Градсовет Петербурга поддержал проект памятника графу Уварову, который заменит «Крылатого гения» у СПбГУ

Градостроительный совет Санкт-Петербурга поддержал установку памятника министру народного просвещения Российской Империи графу Сергею Уварову, который заменит скульптуру «Крылатого гения» во дворе СПбГУ, следует из протокола заседания совета от 24 июля. Монумент при этом отправили на доработку.

Решение поддержали 12 членов Градсовета, шестеро проголосовали против. Критики эскиза скульптуры указали, что ее стиль не соответствует архитектурному облику ансамбля зданий СПбГУ. По итогам обсуждения скульптуру отправили на доработку «пластики, лаконичности и пропорций».

О том, что статую «Крылатого гения» сменит скульптура графа Уварова, стало известно в июне.

Граф Сергей Уваров (1786-1855) возглавлял Министерство народного просвещения в период с 1833 по 1849 годы. Наиболее известен как создатель идеологии официальной народности.

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