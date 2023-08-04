Курс доллара. Прогноз на 7–11 августа

Минувшую неделю рубль завершил сильным падением против основных валют. В пятницу курс доллара на торгах Московской биржи впервые с марта 2022 года поднимался выше уровня 96 руб./$, по итогам дня остановился на отметке 95,69 руб./$. Это почти на 4 руб. выше значений конца предшествующей недели. Высокий спрос на иностранную валюту мог быть связан с оттоком капитала и активной игрой спекулянтов. В добавок к этому американская валюта уверенно росла на мировом рынке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|96.00
|Банк Русский Стандарт
|92.00-96.00
|«БКС Мир инвестиций»
|93.00-97.00
|Экспобанк
|95.00-98.00
|Консенсус-прогноз *
|95.38
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
курс имеет все шансы достичь отметки в 98 руб./$ и выше на краткосрочном горизонте
До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре USD/RUB в диапазоне 95–98 руб./$. Рубль закрепился выше отметки в 95 руб./$, что открывает дальнейшую дорогу к ослаблению. При этом при сохранении текущий скорости и уровня волатильности курс имеет все шансы достичь отметки в 98 руб./$ и выше на краткосрочном горизонте. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в четверг данных по индексу потребительских цен в США в четверг. Значение по итогам июня составило 3% годовых. При сохранении инфляции на текущем уровне или ее снижении участники рынка будут закладывать вероятность паузы в дальнейшем повышении долларовой ставки, что придаст импульс всем рисковым активам, в том числе и локальным валютам. Хотя на российскую валюту это влияние будет минимальным.
Текущие курсовые значения не отражают справедливую, фундаментальную картину
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 93–97 руб./$. На нацвалюту продолжает оказывать давление высокий внутренний спрос на иностранную валюту при недостаточности ее притока в страну, связанной с сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, трудностей с репатриацией средств из ряда стран, а также с добровольным снижением РФ экспорта нефти. Цены на нефть при этом держатся относительно стабильно вблизи $85 за баррель Brent. Мы по-прежнему считаем, что текущие курсовые значения не отражают справедливую, фундаментальную картину, при которой основные валюты должны быть на 7–10% ниже текущих значений. После того как в курс с временным лагом начнет транслироваться подъем цен на нефть, начавшийся в конце июля, доллар может быстро откатиться в направлении уровня 90 руб.
Увидеть американский доллар по 100 руб. все же маловероятно
Американская и европейская валюты на Московской бирже заканчивают неделю уверенным ростом. Ослабление позиций рубля находится в центре внимания, однако сам факт его ослабления не является неожиданностью, поскольку определяющим для российской валюты выступает сальдо платежного баланса, которое на текущий момент не в пользу рубля на фоне активного импорта при сжимающемся экспорте. Внимание приковано скорее к скорости снижения стоимости рубля. При этом поддержать рубль в перспективе способен рост цен на энергоносители, однако этот эффект может проявится только с лагом примерно в месяц. Судя по всему, август будет проходить в условиях повышенной волатильности, однако увидеть американский доллар по 100 руб. все же маловероятно. Наиболее вероятным сценарием видится коридор 90–95 руб./$.
На следующей неделе доллар может преодолеть отметку 96 руб
Мы полагаем, что помимо пониженной активности экспортеров давление на позиции рубля оказывало снижение интереса инвесторов к рисковым активам. Поэтому все ключевые валюты развивающихся экономик находились под давлением. При этом не исключаем, что дополнительное давление на национальную валюту могли оказать спекулянты, отыгрывающие новостной фон, в частности решение Минфина начать с 7 августа приобретение юаней по бюджетному правилу на сумму 1,8 млрд руб. ежедневно. Существует вероятность, что на следующей неделе доллар может преодолеть отметку 96 руб.