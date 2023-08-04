Курс доллара. Прогноз на 7–11 августа

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики курс имеет все шансы достичь отметки в 98 руб./$ и выше на краткосрочном горизонте До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре USD/RUB в диапазоне 95–98 руб./$. Рубль закрепился выше отметки в 95 руб./$, что открывает дальнейшую дорогу к ослаблению. При этом при сохранении текущий скорости и уровня волатильности курс имеет все шансы достичь отметки в 98 руб./$ и выше на краткосрочном горизонте. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в четверг данных по индексу потребительских цен в США в четверг. Значение по итогам июня составило 3% годовых. При сохранении инфляции на текущем уровне или ее снижении участники рынка будут закладывать вероятность паузы в дальнейшем повышении долларовой ставки, что придаст импульс всем рисковым активам, в том числе и локальным валютам. Хотя на российскую валюту это влияние будет минимальным.

Денис Буйволов,

аналитик Текущие курсовые значения не отражают справедливую, фундаментальную картину Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 93–97 руб./$. На нацвалюту продолжает оказывать давление высокий внутренний спрос на иностранную валюту при недостаточности ее притока в страну, связанной с сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, трудностей с репатриацией средств из ряда стран, а также с добровольным снижением РФ экспорта нефти. Цены на нефть при этом держатся относительно стабильно вблизи $85 за баррель Brent. Мы по-прежнему считаем, что текущие курсовые значения не отражают справедливую, фундаментальную картину, при которой основные валюты должны быть на 7–10% ниже текущих значений. После того как в курс с временным лагом начнет транслироваться подъем цен на нефть, начавшийся в конце июля, доллар может быстро откатиться в направлении уровня 90 руб.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Увидеть американский доллар по 100 руб. все же маловероятно Американская и европейская валюты на Московской бирже заканчивают неделю уверенным ростом. Ослабление позиций рубля находится в центре внимания, однако сам факт его ослабления не является неожиданностью, поскольку определяющим для российской валюты выступает сальдо платежного баланса, которое на текущий момент не в пользу рубля на фоне активного импорта при сжимающемся экспорте. Внимание приковано скорее к скорости снижения стоимости рубля. При этом поддержать рубль в перспективе способен рост цен на энергоносители, однако этот эффект может проявится только с лагом примерно в месяц. Судя по всему, август будет проходить в условиях повышенной волатильности, однако увидеть американский доллар по 100 руб. все же маловероятно. Наиболее вероятным сценарием видится коридор 90–95 руб./$.