Екатеринбург занял третье место в рейтинге самых комфортных для велосипедистов городов

В рейтинге самых комфортных для езды на велосипеде городов страны Екатеринбург занял третье место. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили аналитики сервиса 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По данным издания, в процессе исследования специалисты подсчитали протяженность сети велодорожек в крупных городах, наличие разметки и ее качество.

«На первом месте рейтинга оказалась Москва, где есть 405 км велодорожек, далее идет Санкт-Петербург — 140 км, на третьей строчке — Екатеринбург, где 53 км велодорожек»,— сказано в сообщении. В Екатеринбурге насчитали 2 067 велопарковки, в Москве — 9 494, в Санкт-Петербурге их 8 096.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что в городе не будут строить велодорожки на существующих улицах по техническим причинам. По словам мэра, действующие паспорта дорог и дороги не позволяют сделать на них велодорожки.

Полина Хабарова

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