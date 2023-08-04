Путин разрешил переводить между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому физлица могут переводить между своими счетами до 30 млн руб. в месяц без комиссии. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Банк России в июле сообщал, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. будет распространяться на трансакции по номеру через систему быстрых платежей, на переводы по номеру счета через мобильные приложения и личный кабинет.

Подписанный президентом закон также обязывает банки бесплатно сообщать клиентам об окончании срока вклада не позднее чем за пять дней до его истечения. Такая норма начнет действовать через полгода после официальной публикации подписанного закона.

Проект закона был внесен в Госдуму в июле 2022 года. Изначально лимит по бесплатным банковским переводам устанавливался в пределах 1,4 млн руб. в месяц, но ко второму чтению сумма была увеличена до 30 млн руб.