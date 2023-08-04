Выросло число обратившихся за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Канске

За медпомощью после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Канске обратились 13 человек. «Среди обратившихся есть двое несовершеннолетних, их состояние не требует госпитализации», – сообщили «Ъ-Сибирь» в минздраве Красноярского края.

Ранее было известно об 11 пострадавших, из них семеро были госпитализированы.

Взрыв газа произошел сегодня вечером при выполнении работ по замене трубопровода. Из дома эвакуировались 200 человек, включая 20 детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура края начала проверку, ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при ремонте внутридомового газового оборудования.

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Оксана Павлова