В Екатеринбурге открыли памятник труду и рабочему человеку

В честь 300-летия Екатеринбурга и 85-летия Железнодорожного района на ул. Маневровая, 38б установили памятник труду и рабочему человеку «Слава Труду!». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Монумент изображает сварщика в экипировке. «Памятник символизирует свердловчанина — человека труда, сделавшего огромный вклад в развитие, защиту и процветание страны»,— отметил инициатор и спонсор проекта Сергей Дабахов. По данным правительства, памятник установлен на месте, где в 1928 году было начато строительство завода «Уралмаш».

Напомним, в июне прошло торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Она установлена на пересечении улиц Никонова и Царской. На конструкции высотой 42 метра размещены герб города и текст указа президента, присвоившего Екатеринбургу звание.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте