«Ленстройтрест» построит еще один малоэтажный квартал в Колпино

Комиссия по внесению изменений в генплан Санкт-Петербурга согласовала строительство в Колпино малоэтажного квартала, рассчитанного на 4,2 тыс. человек, сообщает «Деловой Петербург».

Застройщиком выступит «Ленстройтрест», которая возводит в этом же районе ЖК «Юттери». На Понтонной улице будет построено 117 тысяч кв. м жилья. Также будут возведены два детских сада, на 140 и 170 мест, и школа на 550 мест. Площадь проекта составит 31,74 га, из них 5,8 га будет благоустроено под места общего пользования, либо превращено в зеленую зону.

В «Ленстройтресте» информацию о согласовании подтвердили. Девелопер застраивает Колпино уже более 10 лет, за которые были построены 10 панельных 4-этажных домов. Все они были спроектированы «Архитектурным бюро Юкки Тикканена». Последние очереди ЖК «Юттери» должны быть сданы в этом году.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», утверждение нового генплана Петербурга перенесли на осень 2023 года. Новый Генеральный план Петербурга — проект развития города до 2048 года. Это уже 21-е по счету изменение. Действующий в настоящее время Генплан утратил свою силу в марта 2021 года и был принят в 2005-м.