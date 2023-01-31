Утверждение нового Генплана Петербурга перенесли на осень

Утверждение нового Генерального плана Санкт-Петербурга перенесли на осень 2023 года. По всей видимости, его примут одновременно с Правилами землепользований и застройки, о чем 31 января рассказал вице-губернатор Николай Линченко на отчетной пресс-конференции строительного блока в «Интерфаксе».

Со слов господина Линченко, в ближайшее время начнутся заседания по рассмотрению предложений к Генплану петербуржцев.

«К основным направлениям градостроительной деятельности в 2023 году можно отнести утверждение осенью этого года, до осенней сессии, Генерального плана»,— сказал вице-губернатор и уточнил, что слушания в целом прошли позитивно (цитата по «Деловому Петербургу»).

Напомним, что публичные обсуждения нового документа проходили еще в августе 2022 года. Горожане и активисты предложили более 11 тыс. поправок. Предполагалось, что депутаты ЗакСа утвердят Генплан до кона года, однако в ноябре стало известно, что его представят на рассмотрение городского правительство лишь к марту 2023 года.

Новый Генеральный план Петербурга — проект развития города до 2048 года. Это уже 21-е по счету изменение. Действующий в настоящее время Генплан утратил свою силу в марта 2021 года и был принят в 2005-м. В нем перечислены все крупные объекты социальной инфраструктуры — школы, станции метро, больницы, предприятия по переработке мусора, а также указано, где собираются строить будущие тоннели, развязки, пешеходные переходы. Для каждой территории установлены функциональные зоны: прописано, что в данной локации можно строить, а что нельзя. Поучаствовать в обсуждениях могут и застройщики, и активисты.

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