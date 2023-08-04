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В Петербурге часть Муринского парка переведут в зеленую зону

Комиссия по изменению Генерального плана Санкт-Петербурга одобрила перевод части Муринского парка в зону озелененных территорий общего пользования. На соответствующее решение по изменению генплана 4 августа обратило внимание издание Закс.ру.

С предложениями перевести часть парка из зоны спортивных сооружений в зеленую зону выступили почти 100 петербуржцев, в частности, депутаты Законодательного Собрания Михаил Амосов и Марина Шишкина ("Справедливая Россия — За правду"), Алексей Зинчук (КПРФ) и Борис Вишневский ("Яблоко").

В 2019 году ООО «Арена нова» планировала построить на участке рядом с Муринским парком вторую очередь спортивного комплекса, однако в 2020 году Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным разрешение на строительство и обязал Госстройнадзор его отменить.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС приостановил конкурс на благоустройство Муринского парка за 260 млн рублей.

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