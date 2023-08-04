В Тюмени до 15 ноября будет перекрыт участок улицы Эрвье

Участок улицы Эрвье от ул. Алебашевской до ул. Газовиков в Тюмени будет перекрыт до 15 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, перекрытие связано с проведением ремонтных работ. «В местах ограничения движения установлены схемы организации дорожного движения и временные дорожные знаки»,— сказано в сообщении.

Напомним, с 5 по 7 августа будет перекрыт участок около ул. Чернышевский тракт, 46. Автобусы №№ 15, 63, 65, 71, 71д, 84, 85, 89, 98, 121, 138, 148, 151 будут следовать в объезд. Они будут курсировать со всеми остановочными пунктами по маршрутам объезда.

Полина Хабарова

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