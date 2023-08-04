Для реконструкции саратовского вокзала расселят три дома

Реконструкция саратовского вокзала потребует расселения трех многоквартирных домов. Как сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов», новое жилье чиновники найдут для жителей домов, расположенных по адресам: ул. Аткарская, 31 и 31А. Кроме того, под расселение попадет бывшее общежитие ПривЖД — его адрес Привокзальная площадь, 12.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, что реконструкцию саратовского железнодорожного вокзала начнут в этом году и закончат к 2025-му. Помимо расселения домов, политик потребовал от местных властей ликвидировать близлежащие рынки. На освободившейся территории планируется в том числе обустроить парковки.

В рамках реконструкции фасад здания вокзала приведут в соответствие с соседствующими историческими зданиями, внутри установят лифты и эскалаторы, обновят платформы.

Дарья Васенина

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