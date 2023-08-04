Инспекторы ДПС в Удмуртии помогли спасти мужчину с анафилактическим шоком из-за укуса осы

В Можгинском районе Удмуртии к инспекторам ДПС, дежурившим на федеральной трассе, обратилась жительница. Женщина смогла путанно объяснить, что ее мужа на приусадебном участке укусила оса, в результате чего он потерял сознание, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В дальнейшем, не теряя времени, супруга с родственниками посадили пострадавшего в автомобиль и повезли в ближайшую больницу. Однако на дороге проводились ремонтные работы, что могло обернуться для пострадавшего гибелью.

Инспекторы ДПС приняли решение доставить пострадавшего в ближайшую больницу на патрульном автомобиле. Полицейские включили проблесковые маячки и смогли за считанные минуты передать мужчину врачам областной больницы.

Супружеская пара выразила огромную благодарность дорожным полицейским. По их словам, мужчина остался жив благодаря вовремя оказанной помощи.

Напомним, ранее минздрав Удмуртии предупредил жителей об увеличении количества ос в этом году, а также рассказал о необходимых мерах в случае укуса.