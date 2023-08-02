Минздрав Удмуртии рассказал о необходимых после укуса ос мерах на фоне роста их количества

Минздрав Удмуртии предупредил жителей об увеличении количества ос в этом году, а также рассказал о необходимых мерах в случае укуса. Как рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук во «ВКонтакте», ежегодно в республике десятки людей обращаются за медицинской помощью из-за укусов жалящих насекомых. В большинстве случаев достаточно осмотра, оказания первой медицинской помощи и консультации врачей-токсикологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Тумбаев, Коммерсантъ Фото: Валерий Тумбаев, Коммерсантъ

Однако реакция организма может отличаться. Так, примерно у 1% пациентов укусы жалящих насекомых вызывают тяжелую аллергическую реакцию. Если укус спровоцировал чувство першения в горле, головную боль, тошноту, головокружение, судороги или падение давление, то необходимо обратиться за медицинской помощью.

Врач анестезиолог-реаниматолог токсикологического отделения ГКБ № 6 Алексей Кельмачев рассказал, что после укуса нужно осмотреть рану и извлечь жало. Однако выдавливать из раны его нельзя, поскольку это может ускорить процесс проникновения токсинов. Место укуса необходимо обработать антисептиком, а также наложить повязку из стерильного бинта, который локализует яд. При необходимости к ране можно приложить лед, а также будет полезным обильное питье, поскольку это способствует мочевыделению и выведению токсинов из организма.