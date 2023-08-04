В тюменской деревне Свобода с 6 августа отменят карантин по бешенству

В деревне Свобода (Омутинский район, Тюменская область) с 6 августа отменят карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписали в региональном правительстве, сообщил информационный портал регионального правительства.

Карантин по бешенству в Свободе действовал с 19 июня. На территории деревни запрещалось проведение различных мероприятий с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз и отлов для ввоза в зоопарки.

Напомним, в селе Ильинка (Казанский район) с 21 июля во второй раз за лето объявлен карантин по бешенству животных. С 28 июля он также объявлен в деревне Кашевская (Омутинский район).

Полина Хабарова

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