Депутаты поспорили из-за присвоения звания «Почетный гражданин Екатеринбурга»

Комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила условия присвоения звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» к 300-летию города. В случае принятия проекта звание смогут получить до 10 человек. Во время обсуждения депутатам не удалось прийти к единому мнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тестов выступил против того, чтобы звание присваивали срезу 10 человекам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Тестов выступил против того, чтобы звание присваивали срезу 10 человекам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Почетное звание предлагают присваивать в две даты: 18 августа и 18 ноября. Депутат гордумы Виктор Тестов выступил против и предложил снизить число получателей звания в 2023 году до семи человек. Он объяснил это тем, что за всю историю существования титула им было удостоено 93 человека, и было бы символично к юбилею города вручить звание 100-ому почетному гражданину. С этим господин Тестов предостерег депутатов, что увеличение числа почетных граждан может обесценить титул.

«В последнее время почетное звание стало присваиваться достаточно известным предпринимателям и руководителям предприятий. Возможно, это неплохо, но иногда в список кандидатов попадают люди, которых и на “соседней улице” никто не знает»,— пожаловался он. Напомним, в июне мэр Алексей Орлов предложил присвоить это звание владельцу «Сима-ленда» Андрею Симановскому, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову, председателю совета директоров и президенту компании «Синара» Михаилу Ходоровскому и учителю химии гимназии № 9 Сергею Москвину.

Депутат Константин Киселев поддержал господина Тестова и призвал комиссию не связывать число получателей звания с юбилейными датами. «В один год у нас могут проявиться люди, которые сделали для Екатеринбурга колоссально много. Их будет не один-два, а может быть и 13 человек. А в какой-то год таких людей может и не быть»,— пояснил депутат.

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» выражает высшую степень признательности горожан и вручается за особые заслуги и достижения в разных сферах. Впервые этим званием в 1877 году наградили генерала Евгения Богдановича одного из инициаторов строительства железной дороги.

По итогу голосования комиссии предложение Виктора Тестова отклонили: его поддержало четыре депутата, один проголосовал «против», шестеро – воздержались. За принятие решения изначального проекта в целом проголосовало 12 депутатов. Окончательное решение депутаты примут 8 августа на заседании Екатеринбургской городской Думы.

Напомним, в прошлом году званием почетного гражданина получил генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» Николай Клейн.

Василий Алексеев

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