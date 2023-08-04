Суд подстраховал семью убитого егеря

Браконьер Леонид Нихти, застреливший в 2019 году егеря Андрея Киргинцева, уличившего его в незаконном вылове рыбы, должен выплатить по 2 млн руб. двум детям погибшего. Такое решение принял Свердловский областной суд. Кроме того, он постановил, что областной департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, в котором работал егерь, должен выплатить моральный вред в пользу его супруги и двух детей — по 1 млн руб.



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В ноябре 2019 года в 30 км от села Таборы инспектор-егерь Андрей Киргинцев со старшим инспектором отдела госконтроля по региону Сергеем Ворохобовым проводили плановую проверку о незаконном вылове рыбы. Они наткнулись на охотничий домик и обнаружили в нем свежедобытую рыбу. Когда они поинтересовались ее происхождением у находившегося там рыбака Леонида Нихти, тот достал из-под крыши охотничье ружье и открыл стрельбу. Первой жертвой стал Андрей Киргинцев, он получил пулевое ранение и позже скончался в больнице.

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Фото: СКР по Свердловской области Место преступления

Фото: СКР по Свердловской области

Застрелить Сергея Ворохобова Леонид Нихти не смог — произошла осечка. Инспектор вступил в схватку с браконьером, который схватил топор и нанес ему ранение. Позже начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что инспектору «хватило сил обезвредить вооруженного человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого и истекающего кровью коллегу». «По пути он вызвал на место ЧП полицию и скорую помощь. 12 км потерпевшего доставляли по снегу, затем 40 км — до Таборов и еще 100 км — до Тавды. В реанимации больницы егерь, к сожалению, скончался»,— отмечал полковник Горелых.

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Фото: СКР по Свердловской области Место преступления

Фото: СКР по Свердловской области

В 2020 году Свердловский областной суд признал Леонида Нихти виновным по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, п.п. «а», «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Его приговорили к 22 годам лишения свободы. Суд удовлетворил гражданский иск вдовы Андрея Киргинцева, взыскав с Леонида Нихти 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Родственники убитого — вдова, сын и дочь — затем обратились с гражданским иском о взыскании денежной компенсации и компенсации морального вреда в Ленинский райсуд Екатеринбурга. Иск был к разным государственным структурам, связанным с природными ресурсами, экологией, охотничьим надзором, рыболовством, а также к Минфину РФ и министерству финансов Свердловской области. Истцы просили взыскать с них денежную компенсацию свыше 12 млн руб., компенсацию морального вреда 1 млн руб. в пользу каждого истца. Также сын и дочь подали иск к Леониду Нихти о компенсации морального вреда по 5 млн руб. в пользу каждого.

В обоснование иска было указано, что Андрей Киргинцев на момент гибели состоял в трудовых отношениях с департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Его смерть наступила при исполнении им служебных обязанностей. «Истцы полагали, что их муж и отец как должностное лицо контролирующего органа, осуществляющий функции представителя власти, подлежал обязательному государственному страхованию, которое в нарушение закона ответчиками осуществлено не было»,— рассказали в пресс-службе облсуда. Если бы Андрей Киргинцев был застрахован, то его родственники получили страховое возмещение в размере 180 его средних месячных заработков.

Райсуд частично удовлетворил иск. По его мнению, в несчастном случае вина департамента составляет 10%. Поэтому с департамента была взыскана компенсация морального вреда в пользу вдовы 110 тыс. руб., в пользу детей по 60 тыс. руб. С Леонида Нихти взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей погибшего по 540 тыс. руб. каждому. В удовлетворении остальной части требований было отказано.

Обе стороны не согласились с решением райсуда и подали апелляцию в Свердловский областной суд. Апелляционная инстанция изменила решение нижестоящего суда. Согласно ее решению, Леонид Нихти должен выплатить по 2 млн руб. морального вреда в пользу каждого ребенка. С департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира в пользу супруги и двух детей взыскано по 1 млн руб.

Александр Стародумов