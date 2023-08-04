В Югре участникам СВО будут компенсировать расходы на оплату проезда в отпуск

В Ханты-Мансийском автономно округе (ХМАО-Югра) усилят меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно данным регионального правительства, инициативу депсоцразвития округа поддержали во время заседания окружного правительства.

Сейчас военнослужащим будет положена компенсация расходов на оплату стоимости проезда от места прохождения службы к месту отпуска и обратно. Кроме того выплату 3 млн руб., в случае гибели участника СВО, теперь смогут получить его опекуны (воспитавшие погибшего до наступления его совершеннолетия), если у него нет родителей, супруги и детей.

Семьям контрактников также компенсируют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ).

Как отметили в региональном правительстве, данные решения были приняли с учетом обращений участников СВО и членов их семей.

Ранее правительство Югры до 250 тыс. руб. увеличило единовременную выплату участникам СВО.

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