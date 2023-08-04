Компания «Россети Урал» и Министерство образования и науки Челябинской области подписали Соглашение о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

Сегодня в Челябинске в Резиденции губернатора Челябинской области состоялось подписание «Соглашения о партнерстве» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».



Фото: пресс-служба Россети-Урал

В присутствии первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт подписи под документом поставили генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор, и.о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, а также директор ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Вера Бородина, генеральный директор АО «Катавский цемент» Вячеслав Любимцев и директор ООО «ЭнергоПрогресс» Виталий Ковач.

Цель партнерства - создание и развитие в Челябинской области образовательно-производственного центра (кластера) по отрасли «Топливно-энергетический комплекс». Речь идет об интеграции образовательных учреждений среднего профессионального образования и предприятий, действующих в реальном секторе российской экономики. Опорным работодателем для развития кластера станет компания «Россети Урал».

«Электроэнергетике сегодня необходимы новые ответы на кадровые вопросы, - отметил генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор. - «Профессионалитет» предоставляет нам эффективный формат взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования. Федеральный проект, с одной стороны, дает студентам возможность получить востребованную специальность и практически гарантированное трудоустройство, а с другой - обеспечивает нам приток молодых перспективных специалистов, подготовленных на нашем оборудовании по образовательным программам, которые максимально приближены к реальным условиям и нашим стандартам», - подчеркнул Александр Пятигор.

Кластер объединит 9 образовательных учреждений среднего профессионального образования Челябинской области. Базовой организацией кластера станет Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова. В образовательно-производственный центр войдут также Ашинский индустриальный техникум, Усть-Катавский индустриально-технологический техникум, Златоустовский техникум технологий и экономики, Политехнический колледж г. Магнитогорска, Троицкий технологический техникум, Челябинский механико-технологический техникум, Южноуральский энергетический техникум, Южно-Уральский государственный технический колледж.

Фото: пресс-служба Россети-Урал

Первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт отметила, что создание кластера будет способствовать привлечению в отрасль выпускников и подчеркнула, что по числу образовательных учреждений — участников проекта «Профессионалитет» Челябинская область занимает в стране лидерские позиции.

«Сегодня мы подписали соглашения, которые уже давно созрели для сотрудничества. Такое взаимодействие буквально напрашивалось, - подчеркнула и.о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, - Предприятия-партнеры проявили активность и настоящую заинтересованность в проекте «Профессионалитет». Уже созданные кластеры прирастают новыми партнерами, увеличивая свой масштаб. Дополнительное соглашение подписано с АО «КОНАР». Новые кластеры, которые будут созданы в 2024 году, усилят отрасль «Машиностроение», где очень востребованы наши студенты. Еще одна отрасль, которая нуждается в обслуживающих специалистах, - это «Топливно-энергетический комплекс». Новый кластер позволит организовать подготовку студентов в интересах целого ряда промышленных предприятий Аши, Усть-Катава, Магнитогорска, Троицка, Челябинска, Южноуральска. Отрасли, о которых мы говорим, стратегически важные не только для Челябинской области, но и для всей нашей страны. От того, какой кадровый ресурс нам удастся создать благодаря проекту «Профессионалитет», зависит стабильность экономики».

Напомним, в целом проект «Профессионалитет» предполагает вложения из федерального и регионального бюджетов. На первоначальном этапе «Россети Урал» вложат в проект более 20 миллионов рублей, которые будут направлены на оснащение электротехнических лабораторий, расширение программ подготовки, улучшение инфраструктуры средних профессиональных учреждений.

Добавим, что компания «Россети Урал» в этом году стала опорным работодателем по отрасли «Топливно-энергетический комплекс» федерального проекта «Профессионалитет» в Челябинской области и Пермском крае.