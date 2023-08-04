«Коммерсантъ Стиль» — об ароматах, которые пахнут орехами и мороженым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: D.S.&Durga Фото: D.S.&Durga

Фисташковые ноты в парфюмерии — одновременно элегантные, теплые и изысканные, кажется, что само лето пахнет фисташками. Эксперименты с этим орехом впервые начал нью-йоркский парфюмерный бренд DS & Durga, который в 2021 году выпустил парфюмерную воду Pistachio. Парфюмер--соучредитель бренда Дэвид Сет Мольц подчеркнул, что никакой особенной истории за этим ароматом нет, он «про десерты и про удовольствие». Новаторство оценили: весь тираж был раскуплен всего за несколько часов.

Фисташки растут в Иране, Греции, Италии, Афганистане, кулинарной традиции их использования в пищу более 2,5 тыс. лет. В Персии эти орехи считались символом богатства, а в Израиле фисташковое дерево почиталось как священное. Все говорит за этот орех, питательные и тонизирующие свойства которого доказаны и, как будто по аналогии, теперь переходят в мир парфюмерии. Как и сами десерты вроде пахлавы или кулфи, фисташковые ароматы деликатны, продуманны и грациозны — не столь активно сладкие и приторные, как другие гурманские ароматы, и подходят абсолютно всем.

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Ирина Кириенко