Citibank пожаловался в ВС РФ по иску об обращении взыскания 49% акций «Русского стандарта»

Подразделение Citibank в Лондоне подало жалобу на отказ в иске к ЗАО «Компания "Русский стандарт"» и ООО «Русский стандарт-инвест» об обращении взыскания на 49% акций «Русского стандарта» в Верховный суд России (ВС РФ). Жалоба подана 3 августа следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Это повторное рассмотрение дела. При первом рассмотрении в 2021 году Арбитражный суд Московского округа отправил на повторное рассмотрение дела.

В ноябре 2021 года ВС РФ зарегистрировал жалобу «Русского стандарта» на постановлении кассации, в середине 2022 года — отказал в жалобе.

В декабре 2022 года прошло новое рассмотрение дела. Девятый арбитражный апелляционный оставил решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отклонил иск Citibank.

Citibank является трастовым управляющим и держателем залога (39,88% акций «Русского стандарта», которыми владеет ЗАО «Компания ''Русский стандарт''», и 9,12% акций, собственником которых является ООО «Русский стандарт — Инвест»). По оценке кредиторов, долг составляет $757 млн. Citibank подал иск в сентябре 2020 года от имени держателей евробондов Russian Standard Ltd. Банк требовал обращения взыскания 49% акций «Русского стандарта».

Олеся Павленко