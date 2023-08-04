Рисоводы восстановили утраченные после аварии на Федоровском гидроузле поля

Рисоводы Краснодарского края восстановили рисовые поля, утраченные в 2022 году из-за разрушения Федоровского гидроузла, и увеличили площадь рисовых чеков на 19,2%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АН «Кубань Маклер» Фото: АН «Кубань Маклер»

«Самыми подходящими районами для выращивания злака являются Славянский и Красноармейский районы. Площади рисовых чеков в них в 2023 году составили 44 тыс. и 33 тыс. га соответственно. При этом аграрии Красноармейского района, наиболее пострадавшие от разрушения гидроузла, увеличили посевы риса в 1,5 раза»,— отметили в Краснодарстате.

Обрушение Федоровского гидроузла в Абинском районе Кубани произошло 22 апреля 2022 года. Гидротехническое сооружение использовалось для транспортировки воды к рисовым чекам. Авария привела к сокращению посевных площадей риса на 25% (со 119 тыс. до 90 тыс. га). На месте обрушения возвели временную дамбу, которая через несколько дней разрушилась из-за сброса воды из Краснодарского водохранилища.

В октябре прошлого года ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции Федоровского гидроузла. Стоимость контракта оценили в 7,35 млрд руб. Деньги выделят из федерального бюджета.

В июне 2023 года стало известно, что реконструкция Федоровского гидроузла пройдет в рамках сотрудничества Министерства сельского хозяйства России и ПАО «Русгидро». Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Наталья Решетняк

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