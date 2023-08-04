Фабрику мороженого в Краснодаре построят в 2025 году

Фабрику мороженого и замороженных продуктов построят в поселке Березовом в районе Краснодара в 2025 году. Сведения об этом опубликованы на инвестиционном портале Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестиционный портал Краснодара Фото: Инвестиционный портал Краснодара

Производство расположится на улице Карла Гусника. Проектная мощность будет достигать 900 тонн замороженной продукции в месяц. Предприятие будет выпускать овощи, ягоды, грибы и полуфабрикаты. В зависимости от сезона на фабрике смогут изготавливать от 300 до 3,5 тыс. тонн мороженого в месяц.

Объем инвестиций превышает 600 млн руб. Инвестором проекта выступает компания «Кубань-Мороженое». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2012 году в поселке Березовом. Предприятие принадлежит Тельману Арабину (50%) и Семену Нефедову (50%). По итогам 2022 года выручка организации составила 1 млрд руб. (+22,5%), чистая прибыль — 25 млн руб.

В администрации города «Ъ-Кубань» сообщили, что в настоящее время документация проекта находится на рассмотрении.

Соглашение о создании предприятия в Краснодаре было подписано на площадке ПМЭФ в июне 2023 года.

Анастасия Донскова

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