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обновлено 11:42

За сутки в Красноярском крае площадь лесных пожаров увеличилась в 1,4 раза

В Красноярском крае зафиксировано 53 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 14 тыс. га. Как сообщили в пресс-службе краевого лесопожарного центра, пожары действуют в пяти районах: Эвенкийский, Туруханский, Березовский, Богучанский и в Ермаковском.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В тушении принимают участие 119 человек, задействовано 3 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем»,- говорится в сообщении.

Днем ранее в это же время лесопожарный центр фиксировал 31 пожар в регионе на площади 9,6 тыс. га. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.

В настоящее время режим ЧС действует только в Богучанском районе.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Республике Тыва продлили особый противопожарный режим до 23 августа. Поводом для продления стало начало сезона сбора дикоросов и риск неострожного обращения жителей с огнем в лесах. На 3 августа 2023 года на территории региона действовали два лесных пожара на общей площади 6,3 га.

В начале июня в регионах Сибири общая площадь лесных пожаров составила 2,7 тыс. га,

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