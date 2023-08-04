Катер «Суворовец»: история и ТТХ

4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Нападение отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Чем известен «Суворовец» — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катер Черноморского флота «Суворовец»

Фото: Министерство обороны РФ Катер Черноморского флота «Суворовец»

Фото: Министерство обороны РФ

«Суворовец» — противодиверсионный катер, спроектированный специалистами нижегородского конструкторского бюро «Вымпел». Заложен 6 мая 2011 года на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького. Спущен на воду 16 июня 2012 года, 14 ноября вошел в состав Черноморского флота.

16 февраля 2015 года приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала флота Виктора Чиркова назван «Суворовец». В 2016 году участвовал в поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 около Сочи. В мае 2019 года вошел в состав группировки кораблей ВМФ РФ в Средиземном море. Вернулся в Черное море в ноябре того же года.