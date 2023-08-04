Обвиняемого в убийстве девушки в центре Кызыла отправят на принудительное лечение в психбольницу

37-летний житель Тувы, обвиняемый в жестоком убийстве девушки на центральной площади Кызыла в июне 2023 года, признан невменяемым. Об этом рассказали в республиканском управлении Следственного комитета. «Мужчина страдал ранее, в момент совершения деяния и в настоящее время, хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в заключении судебно-психиатрической экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Республики Тыва Фото: Прокуратура Республики Тыва

В прокуратуре Тувы добавили, что выявленное у обвиняемого заболевание требует принудительного лечения в психбольнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

По информации регионального управления СКР, 20 июня 2023 года на площади Арата в центре Кызыла мужчина нанес несколько ударов ножом ранее незнакомой 23-летней девушке, которая от полученных ранений скончалась на месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

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Илья Николаев