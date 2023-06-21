После убийства девушки отменены массовые мероприятия на центральной площади Кызыла

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг потребовал отменить массовые мероприятия на площади Арата в центре Кызыла после убийства там молодой девушки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Считаю неуместным проведение в ближайшее время массовых мероприятий на площади Арата. Анонсированные ранее события в честь Всероссийского дня молодежи должны быть перемещены на другие площадки»,– говорится в посте руководителя региона.

Тело 23-летней местной жительницы с множественными ранениями было обнаружено на площади 20 июня. Следственное управление СКР по Республике Тыва возбудило уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). «Лицо, причастное к совершению преступления, установлено. Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака. По версии следствия, 20 июня 2023 года на площади Арата мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений, ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте»,– сообщили в ведомстве.

«Известно, что ей было всего 23 года, училась на заключительном курсе Тувинского государственного университета, буквально вчера сдала выпускные квалификационные экзамены, можно сказать, жизнь только началась»,– процитировал официальный сайт Кызыла мэра Карима Саган-оола.

По данным господина Ховалыга, подозреваемый является психически больным человеком и состоит на учете психдиспансера. В связи с этим глава республики поручил социальному блоку правительства Тувы «провести анализ работы психоневрологических учреждений, особенно в части взаимодействия с правоохранительными структурами в случае определения лиц, представляющих особую угрозу и опасность обществу».

Власти республики намерены помочь с трудоустройством по специальности супругу погибшей – выпускнику инженерно-технического факультета Тувинского государственного университета. Их ребенка обеспечат местом в детском саду.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский