Maersk показала рекордную прибыль в 2022 году, но ждет снижения показателей в 2023-м

Сегодня, 8 февраля, крупнейший в мире морской грузоперевозчик — датская компания Maersk — сообщила, что по итогам 2022 года она получила рекордную прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) — $36,8 млрд, что на 53% больше, чем годом ранее. При этом компания зафиксировала в четвертом квартале снижение показателя на 18% по сравнению с тем же периодом 2021-го ($6,5 млрд).

Результаты деятельности Maersk, которая играет ведущую роль на мировом рынке грузоперевозок, давно рассматриваются экспертами как один из ключевых показателей международной торговли и активности в мировой экономике. По мере замедления мировой экономики аналогичную динамику, как правило, показывает и Maersk.

В своей годовой отчетности компания отметила, что «наши беспрецедентные результаты в прошлом году достигнуты на фоне благоприятных условий на рынке в первом полугодии. Но сейчас мы вступаем в год со сложными макроэкономическими прогнозами и новыми видами неопределенности для наших клиентов».

На 2023 год компания делает гораздо более скромные прогнозы. По ее данным, мировой рынок контейнерных перевозок покажет динамику в диапазоне от –2,5% до +0,5%. Сама компания ожидает существенного снижения EBITDA — до $8–11 млрд.

После публикации годовой отчетности Maersk и пессимистичного прогноза на 2023 год ее акции подешевели на 1,5%.

Евгений Хвостик