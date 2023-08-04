ПСБ: Предпринимательская активность в Пермском крае уверенно растет

По данным Индекса RSBI*, который рассчитывает ПСБ совместно с «Опорой России», во II квартале 2023 года деловая активность в Пермском крае увеличилась до 54,2 пункта и вышла в зону активного роста. За счет улучшения фактических продаж, а также роста кадровой составляющей малого и среднего бизнеса регион расположился выше общероссийского показателя в рейтинге субъектов РФ.

Основные компоненты индекса RSBI во II квартале 2023 года

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ



RSBI в России и Пермском крае

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ



Рейтинг регионов по RSBI во II квартале 2023 года

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ



Компонент «Продажи» в I квартале 2023 года повысился до 48,6 пункта, существенно сократив темпы спада. Сбыт в регионе постепенно растет – впервые с ковидного периода. Более чем в два раза увеличилось количество предпринимателей, указывающих на повышение реальной выручки в последние несколько месяцев. 28% респондентов рассчитывают на дальнейшее повышение объема продаж – против 22%, настроенных пессимистично.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в Пермском крае

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ



Компонент «Кадры» после долгой стагнации во II квартале пересек линию 50 пунктов и вышел на пиковый уровень, опередив среднее значение по РФ. Активный рост показателя отражает благоприятное состояние с кадрами в сегменте МСБ.

Количество предпринимателей, которые сокращали персонал, снизилось до 15%, что является наименьшим значением с IV квартала 2022 года. В то же время доля респондентов, увеличившая штат сотрудников, составила 13%, побив исторический максимум.

Планы предпринимателей по дальнейшему изменению штата также оптимистичны. Примерно 21% опрошенных намерены увеличить число сотрудников своего бизнеса. Всего 6% респондентов планируют сократить штат.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в Пермском крае

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ



Компонент «Кредиты» во II квартале 2023 года отметился на уровне уверенного роста и остался выше среднего значения по стране. Доступность финансирования в регионе сохранилась на комфортном уровне.

Изменения доступности банковского кредита в Пермском крае

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ



Компонент «Инвестиции» во II квартале 2023 года вырос к общероссийскому уровню, отражая устойчивое развитие инвестиционной активности в регионе. Рост обусловлен улучшением фактических показателей деловой активности в Пермском крае. Лишь 3% респондентов сокращали вложения в бизнес (минимальная доля компаний за весь период исследования). Четверть предпринимателей заявили о дальнейшем увеличении инвестиций в бизнес.

Фактические и ожидаемые инвестиции в Пермском крае

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

