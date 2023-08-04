«Главное — через край не хватить»

Польша и Литва заявили об угрозах со стороны Республики Беларусь. Ранее польское воздушное пространство нарушили два белорусских военных вертолета. Официальный Минск это отрицает и обвиняет соседей в искусственном нагнетании напряженности. В свою очередь, Варшава перебрасывает к границе дополнительные воинские подразделения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ситуация будет и дальше накаляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На белорусско-польско-литовской границе вновь неспокойно. Причем можно так предположить, что обстановка имеет тенденцию к обострению.

Как известно, в Белоруссии нынче базируется группа «Вагнер». Президент республики Александр Лукашенко уже после того, как отметился красочным спичем о желании ЧВК пойти в поход на Варшаву и Жешув, рассказал о том, что в целом очень доволен ее присутствием.

Он даже не против того, чтобы оставить столь опытных военных у себя на постоянной основе. Пусть помогают в создании настоящей контрактной профессиональной армии вместо нынешних «зеленых» пацанов.

И вот что еще интересно: кроме бойцов «Вагнера», в республике вновь, как и два года назад, в период известного кризиса, стали появляться мигранты. Не в таких, конечно, количествах, как тогда. Да и кто они такие, откуда родом, неизвестно.

Однако польская сторона утверждает, что ведут они себя достаточно агрессивно, пытаются прорываться на территорию страны, режут заграждения, а при попытке им помешать закидали пограничников петардами.

Кроме того, ранее в Польшу вроде бы залетали два белорусских военных вертолета, но Александр Лукашенко назвал это фантазией со стороны соседей.

Как бы то ни было, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа провели совместную пресс-конференцию в знаменитом уже Сувалкском коридоре. Собственно, никакого коридора на самом деле нет, его некоторые горячие головы призывают пробить, дабы соединить Белоруссию и Калининградскую область Российской Федерации.

Союзники заявили, что Москва и Минск тестируют их страны и заодно восточный фланг НАТО на прочность, проверяют реакцию. Они об этом знают, воспринимают угрозы весьма серьезно, поэтому принимают соответствующие меры.

Вряд ли стоит ожидать именно военного вторжения, но некое повторение атаки с помощью мигрантов, как в 2021 году, и с определенной поддержкой «Вагнера» вполне возможно.

Между тем, как было сказано уже выше, меры принимаются, граница укрепляется, туда перебрасываются дополнительные воинские подразделения. Против Белоруссии, к слову, введены со стороны ЕС дополнительные санкции.

Если дальше так пойдет, всякое сообщение русского, белорусского мира с Западом, судя по всему, прекратится. И на кого тогда остается уповать Белоруссии? Только лишь на Россию.

Пора уже, наконец, создавать полноценное Союзное государство, чего уж там. Это в качестве варианта дальнейшего развития событий.

И второй аспект из цикла «зачем все это?» Наверное, главная цель — лишить бывших партнеров спокойной жизни, пусть живут в страхе: вот придет «Вагнер», мигранты или еще кто-нибудь и покажет вам «кузькину мать».

Главное — только через край не хватить, НАТО все-таки. Так, глядишь, и ядерный пепел станет реальностью. Подобное сейчас не совсем кстати. И без того разных проблем хватает.

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