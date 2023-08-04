В Туапсинском районе ограничили прогулки в лес из-за жары

В Туапсинском районе в связи с прогнозированием затяжной жары и усиления ветра ограничили пребывание граждан в лесных массивах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

«Эти меры введены для предотвращения возможных лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций»,— говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации района, ограничения будут действовать в период до 17 августа.

Ранее метеорологи предупредили жителей Кубани о повышении значений дневной температуры воздуха. По данным центра «Фобос», в Краснодаре сорокоградусная жара ожидается уже в эти выходные.

Анастасия Донскова

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