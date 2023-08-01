Синоптики предупредили о сорокаградусной жаре в Краснодаре к концу недели

В Краснодаре к концу текущей недели температура воздуха в Краснодаре может прогреться до 40 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Алину Котилевскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Осадков в краевом центре не ожидается. В Сочи до конца недели температура воздуха достигнет от 25 до 27 градусов.

В Севастополе в начале недели температура составит от 26 до 28 градусов, к выходным — до 30 градусов. В Симферополе во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами. К концу недели воздух прогреется до 32 градусов.

Анастасия Донскова

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