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Коммерсантъ FM
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Хабаровская дума попросила правительство снять запрет на экспорт круглого леса

Депутаты Хабаровской краевой думы обратились к вице-премьеру и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу за поддержкой дальневосточного леспрома, сообщается в официальном Telegram-канале представительского органа. В отрасли отмечается падение производства, снижение уровня заготовки древесины и сокращение цен на лесоматериалы. В силу этого депутаты предлагают разрешить экспорт кругляка.

«С начала 2023 года хабаровская отрасль генерирует убытки на сотни миллионов рублей. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что с 1 января 2022 года в России был введен запрет на экспорт круглого леса. Начала меняться структура субъектов лесохозяйствования. Предприятия вложили инвестиции в переработку. Однако после введения санкций компании, инвестировавшие в сложное оборудование сотни миллионов долларов, столкнулись с производственным кризисом»,— говорится в сообщении.

Депутаты подчеркивают, что продукция дальневосточного леспрома не конкурентоспособна в западных регионах из-за высоких транспортных расходов. В связи с этим дума предлагает ввести временный мораторий на запрет экспорта кругляка, а также приостановить взимание вывозной таможенной пошлины (10%) на пиломатериалы влажностью более 22%.

С 1 января 2022 года в России был введен запрет на экспорт круглого леса. Ранее российские власти уже предпринимали попытку запретить вывоз кругляка. Предыдущая такая кампания начиналась в 2007 году. Ее итогом стала потеря Россией уже к 2009 году экспортных рынков стран АТР. Как сообщал «Ъ», угроза введения запретительных пошлин на вывоз круглого леса привела к переориентации покупателей на американское сырье. Созданные в тот период и ранее мощности лесопереработки в результате простаивали, компании разорялись, а единственными выгодоприобретателями от процесса индустриализации отрасли стали банки, которые потом с трудом избавлялись от данных непрофильных активов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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